استئناف السير العادي للقطارات على خط الأحواز الجنوبية لتونس العاصمة

أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في بلاغ لها مساء اليوم الاثنين، عن استئناف السير العادي للقطارات على خط الأحواز الجنوبية لتونس العاصمة.

يذكر أن الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية أعلنت في بلاغ الاثنين 23 فيفري، عن تعطل جزئي لسير القطارات على خطوط الضاحية الجنوبية لتونس العاصمة مساء اليوم إثر جنوح القطار المنطلق من تونس في اتجاه الدهماني في مدخل محطة تونس.

كلمات البحث :تونس;خط الأحواز الجنوبية;قطارات