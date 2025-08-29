استئناف العمل بالتوقيت الشتوي الاثنين القادم

أعلنت رئاسة الحكومة، في بيان اليوم الجمعة، أنه عملا بأحكام الأمر عدد 1710 لسنة 2012 المؤرخ في 14 سبتمبر 2012 المتعلق بتوزيع أوقات وأيام عمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، يتم استئناف العمل بالتوقيت الشتوي ابتداء من يوم الاثنين 01 سبتمبر 2025 وذلك على النحو التالي:

– أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس : من الساعة الثامنة وثلاثين دقيقة صباحا (08.30) إلى الساعة منتصف النهار وثلاثين دقيقة (12.30) ، ومن الساعة الواحدة وثلاثين دقيقة بعد الزوال (13.30) إلى الساعة الخامسة وثلاثين دقيقة (17.30).

– يوم الجمعة : من الساعة الثامنة صباحا (08.00) إلى الساعة الواحدة بعد الزوال (13.00) ، ومن الساعة الثانية وثلاثين دقيقة بعد الزوال (14.30) إلى الساعة الخامسة وثلاثين دقيقة (17.30).

