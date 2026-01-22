استئناف تدريجي لجولان خطوط الشبكة الحديدية والمترو

اخر تحديث : 22/01/2026
من قبل | نشرت في : أخبار مختلفة,تونس

أعلنت شركة النقل بتونس عن استئناف الجولان بالشبكة الحديدية بصفة تدريجية صباح اليوم الخميس 22 جانفي 2026 حيث انطلقت أوّل سفرة على الخط الضاحية الشمالية ت. ج. م (تونس – حلق الوادي – المرسى) في تمام الساعة 5 و 40 دق.
كما أعلنت الشركة استنئناف جولان خطوط المترو تدريجيا بداية من الساعة 7 و10 دق.

وتوجّهت الشركة بالشكر إلى « مختلف المصالح المتدخلة والفرق الفنية للشركة لمجهوداتها المتواصلة من أجل شفط مياه الأمطار وتنظيف السكة لإعادة الاستغلال ».


