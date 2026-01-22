استئناف تدريجي لجولان خطوط الشبكة الحديدية والمترو

أعلنت شركة النقل بتونس عن استئناف الجولان بالشبكة الحديدية بصفة تدريجية صباح اليوم الخميس 22 جانفي 2026 حيث انطلقت أوّل سفرة على الخط الضاحية الشمالية ت. ج. م (تونس – حلق الوادي – المرسى) في تمام الساعة 5 و 40 دق.
كما أعلنت الشركة استنئناف جولان خطوط المترو تدريجيا بداية من الساعة 7 و10 دق.
وتوجّهت الشركة بالشكر إلى « مختلف المصالح المتدخلة والفرق الفنية للشركة لمجهوداتها المتواصلة من أجل شفط مياه الأمطار وتنظيف السكة لإعادة الاستغلال ».
