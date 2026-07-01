استئناف تونس: الافراج عن وديع الجريء في قضية محكوم فيها ابتدائيا بـ6 أشهر

قررت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس ، اليوم الثلاثاء ، وإثر الجلسة، الافراج عن وديع الجريء في قضية محكوم فيها ابتدائيا ب6 أشهر بتهمة استغلال موظف عمومي لصفته.

كما قررت الدائرة تأخير القضية إلى جلسة يوم 6 أكتوبر 2026 وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء.

وتعلقت القضية ،وفق المصدر ذاته، باستئناف الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 26 ماي 2026 عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس والقاضي بسجن وديع الجريء (الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم) والصغير زويتة ( المدير الفني السابق للجامعة التونسية لكرة القدم) مدة ستة أشهر بتهمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، إلى جانب الإضرار بالإدارة، ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل، والمشاركة في ذلك.

يشار الى أنه تم إيقاف وديع الجريء منذ 25 أكتوبر 2023 ويقضي عقوبة سجنية بثلاث سنوات في قضية ثانية .

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