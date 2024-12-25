استئناف تونس تقر إحالة عبير موسي على الدائرة الجنائية

قالت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي ،اليوم الأربعاء ، » إن دائـرة الاتـهـام بـمحـكمة الاسـتـئـنـاف بـتـونـس أقرت أمس قرار ختم البحث الصادر في الملف المعروف بقضية مكتب الضبط وإحالة موسي الموقوفة منذ 3 اكتوبر 2023 على الدائرة الجنائية بتهمة الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج بالتراب التونسي طبق أحكام الفصل 72 من المجلة الجزائية ».

وأضافت في بيان اعلامي ، أن دائرة الاتهام قضت في الملف ولم تستجب لطلب التأخير المقدم من المحامين ولم تمكنهم من الإطلاع على طلبات النيابة العموميّة وهضمت حق منوبها في إعداد وسائل دفاعها رغم أنها تواجه عقوبة الإعدام.

واستنكرت هيئة الدفاع ما وصفته بالتضييق في منح بطاقات الزيارة للمحامين وبالتشدد في احتساب الوقت عند زيارة موسي بالسجن في ظل تعدد الملفات المتعلقة بها وخطورة العقوبات التي تهددها مما أضر بحقوق الدفاع، وفق نص البيان.

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