استئناف عمل الصيدليات الخاصة بصيغة الطرف الدافع مع «الكنام»

أكدت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة اليوم الخميس، أنه تقرر استئناف العمل بصيغة الطرف الدافع مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، بضمانة مباشرة من رئيس الجمهورية وذلك إثر اجتماع انعقد أمس الاربعاء بقصر قرطاج بإشراف رئاسة الجمهورية وبحضور الوزارات والهياكل المتدخلة في قطاع الدواء والتأمين على المرض.

واعتبر المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة في بيان له، أن هذا القرار يبقى على أهميته، مرهونا بجملة الإجراءات الواجب اتخاذها من طرف الوزارات المعنية حتى يكون قابلا للتطبيق على أرض الواقع من خلال ارفاقه بالوسائل الكفيلة بإنجاحه.

وذكر المكتب الوطني أن عدم تجديد الإتفاقية مع الصندوق لم يكن يوما هدفا في حد ذاته، ولا سعيا إلى القطيعة، بل كان تنبيها مؤسسيًا مسؤولاً حين بات الصمت أخطر من الموقف، وحين أصبحت الحاجة إلى الإصلاح ضرورة لا تحتمل التأجيل مشددا على أن استئناف العمل لا يعوض معالجة جذور الأزمة، ولا يمكن أن يُختزل في ترتيبات ظرفية أو حلول قصيرة النفس.

وأكد المكتب أن النقابة التزمت طيلة هذا المسار الوطني بواجباتها كاملة، وتعاملت بأقصى درجات الجدية والانضباط، وهو ما يجعل مسؤولية المرحلة القادمة موضوعة بوضوح على عاتق الوزارات والهياكل المعنية، كل في مجال صلاحياته، لضمان تمويل الدواء، وانتظام التزويد، واستقرار العلاقة التعاقدية وحماية موقع الصيدلي داخل المنظومة الصحية قانونيا وأدبيا وماديا.

واعتبر أن هذا القرار لا يمثل تفويضا مفتوحا ولا شيكا على بياض، مشيرا الى أن أي إخلال لاحق بالالتزامات أو بالآجال أو بضمانات التمويل سيكون محل متابعة دقيقة، وسيواجه بما يقتضيه القانون والدفاع عن ديمومة القطاع وحق المواطنين في النفاذ إلى الدواء.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد أسدى تعليماته بالتوصّل إلى الحلول التي ينشدها الشّعب التونسي في أسرع الأوقات سواء في مستوى التغطية الاجتماعية أو في توفير مخزون استراتيجي للأدوية إلى جانب تحسين الخدمات الصحيّة في كافّة جهات البلاد وذلك خلال اجتماعه يوم أمس بقصر قرطاج بكل من وزير الصحّة مصطفى الفرجاني، ووزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر والرئيسة المديرة العامة للصيدلية المركزيّة للبلاد التونسية أمال فطوم، و رئيسة المجلس الوطني لعمادة الأطبّاء ريم غشام عطية، والمديرة العامة للوكالة الوطنية للدّواء ومواد الصحّة سميّة ميلاد ورئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة مصطفى العروسي ورئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصّة محمد زبير قيقة.

