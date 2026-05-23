استئناف نشاط قسم أمراض العيون بمستشفى الرابطة بعد سنوات من التعطّل

أشرف وزير الصحة مصطفى الفرجاني، اليوم السبت 23 ماي 2026، على آستئناف قسم أمراض العيون بمستشفى الرابطة العمل بعد استكمال أشغال تهيئته وتجهيزه بكلفة جملية بلغت 5 مليون دينار بعد تعطّل المشروع لسنوات.

ويضمّ القسم تجهيزات طبية متطورة، من بينها مجهر جراحي، أجهزة لتفتيت الساد، تجهيزات خاصة بعمليات العيون، أجهزة للتخدير والإنعاش، وأسرة كهربائية للمراقبة والعناية بالمرضى.

وأكد وزير الصحة أن استكمال هذا المشروع يندرج في إطار دعم المرفق العمومي للصحة، وتحسين جودة الخدمات، وتقريب العلاج المتخصص من المواطنين، بما يكرّس الحق في رعاية صحية كريمة.

كما ثمّن الوزير جهود الإطارات الطبية وشبه الطبية والإدارية بمستشفى الرابطة، داعيًا إلى المحافظة على هذه المكاسب وتوظيفها لخدمة المرضى في أفضل الظروف.

كلمات البحث :تعطّل;قسم أمراض العيون;مستشفى الرابطة;نشاط