استثنائيا: الدخول مجاني إلى حديقة البلفيدير يومي السبت والأحد

أعلنت بلدية تونس في بلاغ للعموم، نشرته مساء اليوم الجمعة، أنّه بمناسبة إعادة فتح حديقة الحيوانات بالبلفيدير (العاصمة)، إثر انتهاء اشغال الصيانة، تقرر تمكين الزوّار من مجانية الدخول بصفة استثنائية غدا السبت (30 ماي الجاري) انطلاقا من الساعة الحادية عشرة صباحا، وبعد غد الأحد (31 ماي الجاري) بداية من الساعة التاسعة صباحا.

يُذكر أنّ المكلفة بتسيير بلدية تونس سماح دلدول، أعلنت في بلاغ موجه للعموم أصدرته الإثنين الماضي، أنّه سيتم يوم السبت إعادة فتح حديقة الحيوانات بالبلفيدير في حُلّة جديدة، وذلك على الساعة الحادية عشرة صباحا، مضيفة أن البلدية ستُؤمن عروضا تنشيطية فرجوية وورشات رسم وألعاب مجانا لفائدة الأطفال بالفضاء الخارجي للحديقة، يومي السبت والأحد (30 و31 ماي الجاري).

كما يتضمن البرنامج التنشيطي ليوم الأحد عروضا خاصة بعيد الأمهات وتوزيع هدايا على الأمهات.

