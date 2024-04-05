استثنائيا..50 مكتب بريد تفتح أبوابها الخميس المقبل

أعلن البريد التونسي بأنه تقرر وبصفة استثنائية فتح 50 مكتب بريد موزعة على مختلف جهات الجمهورية لتأمين حصة عمل يوم الخميس 11 أفريل2024 من الساعة التاسعة صباحا (9h00) إلى منتصف النهار و 15 دقيقة (12h15) وذلك قصد تمكين المواطنين من قضاء شؤونهم وتسهيل معاملاتهم المالية بمناسبة عطلة عيدي الشهداء والفطر.

ويمكن للمواطنين الإطلاع على قائمة مكاتب البريد التي ستؤمن حصة عمل يوم الخميس 11 أفريل 2024 من خلال زيارة موقع البريد التونسي www.poste.tn.

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