استرجاع عقار دولي فلاحي بمساحة 10 هكتارات بفندق الجديد

استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بنابل، الخميس، عقارا دوليا فلاحيا كائن بـفندق الجديد من معتمدية قرمبالية بولاية نابل، يمسح 10هكتارات ويحتوي على زراعة التين الشوكي.

وتمّ استرجاع هذا العقار، في إطار الحرص على أملاك الدّولة وحمايتها وصيانتها، وطبقا للإجراءات القانونية بعد أن سبق الاعتداء عليه والتصرف فيه بدون صفة من قبل الغير، وذلك بحضور الجهات المعنية وبالتنسيق مع السلط الأمنية، تنفيذا لقرار إخلاء صادر عن والي الجهة.

وتم تسليم العقار المستردّ، وفق بلاغ صادر عن وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية، لمركب الانطلاقة الراجع بالنظر لديوان الأراضي الدّولية، للتعهد به إلى حين إعادة توظيفه في الدورة الإقتصادية في أقرب الآجال.

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