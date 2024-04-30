استرجاع مقسم فلاحي يمسح 135 هكتارا بباجة لإخلالات ارتكبها المتسوّغ

استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لاملاك الدولة والشؤون العقارية بباجة اليوم الثلاثاء 30 افريل 2024 مقسما فلاحيا يمسح 135 هك، تنفيذا لقرار اسقاط حق صادر عن وزيري أملاك الدولة والشؤون العقارية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري نظرا للمخالفات الإنمائية والتعاقدية المرتكبة من قبل المتسوغ للعقار الدولي.

وجرت عملية استرجاع العقار المذكور بحضور كافة السلط والإدارات المعنية وتم تسليم العقار الى مصالح ديوان الأراضي الدولية للتصرف فيه بصفة وقتية الى حين إعادة توظيفه طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

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