استشهاد عون الأمن مروان قادري متأثرا بإصاباته إثر إحباط عملية إرهابية في القصرين

أعلنت وزارة الداخلية، في بلاغ لها، عن استشهاد عون الأمن مروان قادري، مساء اليوم السبت، متأثرا بإصاباته البليغة، بعد أن كان تصدى لأحد الإرهابيين خلال العملية الأمنية الاستباقية التي نفذتها الوحدات الأمنية صباح اليوم، في محيط السوق الأسبوعية بمعتمدية فريانة من ولاية الڨصرين.

وأفادت، بأن الشهيد « أحبط هو ورفاقه جريمة إرهابية كانت مدبّرة للإرباك والفوضى، ووجّهوا رسالة بأن تونس ستبقى عزيزة منيعة أبد الدهر »، مؤكدة أن الشهيد آثر مع الأمنيين الذين كانوا معه بكافة رتبهم وأسلاكهم، الدفاع عن هذا الوطن العزيز وعن حياة التونسيين حتى يعيشوا فيه سالمين آمنين مطمئنين.

ونعت وزارة الداخلية، عون الأمن الشهيد وكل شهداء تونس الأبرار ووصفته ب « البطل »، راجية الله أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه.

وكانت الوزارة، أعلنت في بلاغ سابق لها ظهر اليوم، عن تعرض عون الأمن الشهيد الى إصابات بدنية بليغة، خلال إحباط عملية إرهابية لمجموعة من العناصر المتطرفة، مما استوجب نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كما أفادت بأن العملية الأمنية الإستباقية، أسفرت عن القضاء على العنصر الإرهابي الخطير « صدّيق العبيدي » (أصيل ولاية الكاف وينتمي الى كتيبة « جند الخلافة » الموالية لتنظيم « داعش » الإرهابي)، وإلقاء القبض على العنصر الإرهابي المرافق له (دون الكشف عن هويته)، مشيرة الى أن العملية الأمنية لازالت متواصلة للكشف عن كامل ملابساتها.

كلمات البحث :القصرين;عملية إرهابية;مروان قادري