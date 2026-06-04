استطلاع رأي: 60% لا يوافقون على ما يقوم به ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض



أظهر استطلاع للرأي، أجرته مجلة « الإيكونوميست » وشركة « يوغوف »، تراجعاً جديداً في مستوى تأييد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالتزامن مع مرور 500 يومٍ على ولايته الثانية، وفق ما نقلت صحيفة « إندبيندنت ».

وكشف استطلاع الرأي أنّ صافي نسبة تأييد ترامب بلغ -25، بانخفاض قدره 1.1 نقطة في أسبوع، كما كشف أنّ 35% فقط من الجمهور الأمريكي يوافقون على العمل الذي يقوم به في المكتب البيضاوي، بينما أعرب 60% عن عدم موافقتهم، وبقي 5% غير متأكّدين.

وأوضحت « الإيكونوميست » أنّ النتائج تجعل ترامب الأقل شعبية منذ بدء استطلاعات الرأي في عام 2009.

وتلقي النتائج باللوم على بدء عملية « الغضب الملحمي » ضد إيران في 28 شباط/فبراير 2026 في تراجع مكانته، مشيرةً إلى أنّ غالبية الأميركيين يعتبرون الآن، بعد فوات الأوان، أنّ شنّ غارات جوية على طهران كان « قراراً خاطئاً ».

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