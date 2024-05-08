الاستعدادات للقمة العربية بالمنامة محور لقاء رئيس الدولة ووزير خارجية البحرين

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم الأربعاء 8 ماي 2024 بقصر قرطاج، عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية بمملكة البحرين.

وأشاد رئيس الجمهورية، خلال هذا اللقاء، بمتانة روابط الأخوة والتعاون القائمة بين تونس والبحرين، وأعرب عن حرص بلادنا على مزيد توطيد هذه العلاقات وتنويعها في عدّة مجالات وتذليل الصعوبات التي قد تواجه تنفيذ بعض المشاريع والاستثمارات البحرينية في تونس.

واطّلع رئيس الدولة على الاستعدادات الجارية لتنظيم القمة العربية القادمة بالمنامة منوّها بالجهود المبذولة حتى تنعقد هذه القمة في أحسن الظروف وتُتوّج بمخرجات ترتقي إلى تطلعات شعوب المنطقة، ومشددا على استعداد تونس لمواصلة المساهمة الفاعلة في تطوير العمل العربي المشترك.

كما كان هذا اللقاء مناسبة تطرّق خلالها رئيس الجمهورية إلى الحق الفلسطيني حيث جدّد التأكيد على وقوف تونس الثابت والدائم في صف الشعب الفلسطيني في نضالاته ضد العدوان غير المسبوق الذي يتعرض له ومساندته المطلقة لتطلعاته المشروعة من أجل استرداد حقوقه التي لا تسقط بالتقادم وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.

ومن جانبه، نقل عبد اللطيف بن راشد الزياني إلى رئيس الجمهورية تحيات القيادة البحرينية وتمنياتها لتونس بمزيد التقدّم والنماء. كما قدّم عرضا حول التحضيرات لاحتضان القمة العربية بالمنامة والمشاورات الجارية على مختلف المستويات لبلورة مبادرات في عدّة مجالات بما يخدم المصالح العربية المشتركة ويوحّد الجهود لمواجهة التحديات الحالية.

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