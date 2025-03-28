استعدادات لتسلّم شركة نقل تونس الحافلات الجديدة وضمان استدامة الأسطول

انعقدت يوم الخميس 27 مارس 2025، جلسة عمل خُصّصت للنظر في وضعية ورشات الصيانة ومستودعات البكري والسيجومي وبئر القصعة وباب سعدون التّابعة لشركة نقل تونس وذلك في إطار تهيئة المرافق التّابعة لشركة نقل تونس استعدادا لتسلمها للحافلات الجديدة، تحت إشراف وزير النقل رشيد عامري.

وقد أقرت الجلسة جملة من التوصيات أهمها:

- تركيز مخطّط عمل جديد يشمل الإجراءات الفنية والتنظيمية ذات الصّلة بالتصرّف في الصّيانة والفضاءات وتحديد المسؤوليات لتأمين مختلف عمليّات الصيانة بهذه الوحدات الفنية مع وضع آليات تعقّبها ومتابعتها؛

- التسريع في تهيئة الفضاءات الملائمة لإيواء الحافلات الجديدة وربوضها والتعجيل في الانتهاء من إجراءات التفويت في المعدات التي زال الانتفاع بها بالتنسيق مع الهياكل المعنية لتوفير المساحات اللازمة؛

- تحديد ما يمكن من الحاجيات في مجالي التكوين والتأهيل للارتقاء بأداء الموارد البشرية من سلك الفنيين والسوّاق، بما يضمن استغلال الحافلات الجديدة على الوجه الأمثل؛

وأكد الوزير أن هذا المخطط يهدف إلى حوكمة الموارد البشرية وضمان استدامة الأسطول الجديد من الحافلات من خلال العمل على القطع مع مختلف السلوكيات التي أضرّت بالمعدّات وبالمرفق العام للنقل مما انعكس سلبا على جودة الخدمات المسداة إلى المواطن.

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