استعداد من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي لتكثيف برامج التعاون مع تونس

التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، اليوم الخميس، « ميازاكي كتسورا » نائبة رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي « الجايكا »، التي تُؤدّي زيارة عمل الى بلادنا من 13 الى 15 نوفمبر الحالي.

وثمّن الوزير، خلال اللّقاء، حصيلة التعاون القيّم التونسي الياباني والمشاريع التنموية والبرامج التي تمّ إنجازها على مدى خمسين سنة ،وتلك المُندرجة في إطار التعاون المتميّز القائم مع الوكالة وما تقوم به من جُهود لدعم خُطط التنمية بتونس منذ أن فتحت الوكالة مكتبها ببلادنا سنة 1975، ودعا إلى مزيد تعزيز هاته البرامج في المجالات الواعدة وذات الأولوية بما فيها بناء وتعزيز القُدُرات ،بما يخدم مصلحة البلدين، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية.

ومن جانبها، أشادت نائبة رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، بالتعاون المثمر بين الجانبين وبنجاح المشاريع المُنجزة، مؤكّدة حرص الوكالة واستعدادها لمزيد تدعيم عملها وتكثيف برامج التعاون الهادفة مع بلادنا.

كلمات البحث :الوكالة اليابانية للتعاون الدولي;تعاون;تونس