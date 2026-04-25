استعمال تقنية متقدمة لعلاج أمراض الشرايين التاجية بمستشفى الرابطة

تمّ بالمستشفى الجامعي الرابطة بقسم أمراض القلب برئاسة الاستاذ سامي المورالي إدخال واستعمال دعامة تاجية قابلة للامتصاص من الجيل الثالث (Fantom Encore) حصريّا في إفريقيا، وذلك في إطار شراكة فاعلة مع خبراء دوليين من ألمانيا، وذلك في خطوة نوعية تؤكد ريادة تونس في الابتكار الطبي.

و تمثل هذه التقنية المتقدمة ثورة في علاج أمراض الشرايين التاجية إذ تُعيد فتح الشرايين دون ترك جسم دائم داخلها وتذوب تدريجيًا بعد أداء وظيفتها، كما تُمكّن من تحسين جودة العلاج على المدى الطويل، خاصة لدى المرضى صغار السن

ويعكس هذا الإنجاز جاهزيّة المستشفيات العمومية على مواكبة أحدث الابتكارات العالمية وكفاءة عالية للإطارات الطبية التونسية⁠، فضلا عن تموقع تونس كقطب إقليمي للطب المتطور في إفريقيا وتجسيد التعاون المثمر في نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات بين الدّول، بما يخدم صحة المواطن و يعزّز عمليّة إصلاح المنظومة الصحيّة .

