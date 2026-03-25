استهداف عربات المترو مجدّدا: شركة النقل تُؤكّد متابعتها كلّ المتورطين في التخريب

أعلنت شركة النقل بتونس في بلاغ لها، عن تواصل السلوكيات التخريبية التي ما فتئت تستهدف أسطولها، حيث سجّلت الشركة يوم الثلاثاء 24 مارس 2026 حادثتي إعتداء على عربات المترو .

وقد سجّلت الحادثة الأولى على الساعة 15 و 55 دق تعرّض عربات المترو المستغلّة على الخط رقم 5 إلى التخريب والرشق بالحجارة من قبل مجموعة من الشباب على مستوى محطة 14 جانفي، وأسفر هذا الاعتداء عن إصابة مسافر على مستوى الكتف وتهشيم بلّور من الحجم الكبير وعدد 2 بلّور باب.

وتتمثل صور الحادثة حسب المعطيات الأوّلية وشهود عيان في تعمّد مجموعة من الشباب الصعود على متن العربة المنطلقة من محطة « الانطلاقة » في اتجاه وسط العاصمة ودخولهم قمرة القيادة مع محاولتهم التخريب.

وعند محاولة أحد الحرفاء التصدّي لهم قاموا بالإعتداء عليه على مستوى الوجه بواسطة الغاز المسيل للدموع و حاولوا سلب هاتفه الجوّال غير أنّ تفاعل الركّاب والقيام بصدّهم أجبرهم على النزول من العربة ومن ثمّة تعمّد رشق العربة بالحجارة.

و تجدر الإشارة إلى أنّه تمّ فتح محضر في الغرض ضدّ كل من سيكشف عنه البحث، وعلى إثر تمشيط المكان تم القبض على نفرين من المشتبه تورّطهما في هذه الحادثة .

أمّا الحادثة الثانية، فقد جدّت في حدود الساعة 19 و 25 دق حيث تعرّضت عربة المترو على الخط رقم 6 المتجهة إلى المروج والتي كانت متوقفة على مستوى محطة مناشو بسبب عطب فني طارئ إلى الإعتداء من قبل مجموعة من القصر الذين تعمّدت تهشيم بلور من الحجم الكبير للباب.غير أنه سرعان ما تمّ القبض على ثلاثة أنفار من المعتدين .

وندّدت شركة النقل بتونس بمثل هذه السلوكيات الخطرة التي تهدّد سلامة الحرفاء والمعدّات، مجدّدة نداءها إلى كافة الأطراف المعنية من أجل الاصطفاف للتصدّي لمثل هذه السلوكيات غير المسؤولة للمحافظة على الأرواح والمعدّات.

وأكدت الشركة على عدم التسامح والتنازل عن حقها ومتابعة كلّ المتسببين في حوادث الشغب والتخريب لضمان ديمومة المرفق العمومي للنقل.

