اضطرابات في توزيع المياه بقابس ومدنين وتطاوين

أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه « الصوناد » أنها ستشرع في استكمال أشغال صيانة ضرورية وتعهد بمحطة تحلية مياه البحر بالزارات من ولاية قابس خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 23 أفريل 2026، وهو ما سينجر عنه تسجيل اضطرابات في التزود بالماء الصالح للشرب بولايات قابس ومدنين وتطاوين.

وأوضحت الشركة في بلاغ لها السبت، أن هذه الأشغال تهدف إلى صيانة الخط الثاني للمحطة، الذي يمثل 50% من طاقتها الإنتاجية، وذلك بعد استكمال صيانة الخط الأول بنجاح وعودته للعمل بكامل قدرته. وتعتبر هذه المحطة المصدر الرئيسي لتزويد مناطق الجنوب الشرقي بالمياه.

وستشمل هذه الاضطرابات تحديدا معتمديتي قابس الجنوبية ومارث من ولاية قابس، ومعتمديات تطاوين الشمالية وتطاوين الجنوبية وغمراسن من ولاية تطاوين، بالإضافة إلى معتمديات مدنين الشمالية ومدنين الجنوبية وجرجيس وسيدي مخلوف من ولاية مدنين.

وفي هذا السياق، دعت الشركة حرفاءها في المناطق المعنية إلى ترشيد استهلاك المياه طيلة فترة الأشغال المذكورة، وفق البلاغ.

