اضطراب وانقطاع الماء في بعض معتمديات سوسة والمنستير والمهدية وصفاقس الى غاية الجمعة

تسجل بعض معتمديات ولايات سوسة والمنستير والمهدية وصفاقس، اليوم الأربعاء، اضطرابا وانقطاعا في توزيع الماء الصالح للشرب، بداية من الساعة السادسة مساء، وفق ما أعلنت عنه الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.

ورجّحت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، في بلاغ لها، استئناف التزويد تدريجيا بداية من منتصف نهار يوم الجمعة 12 جانفي 2024 بعد استكمال أشغال الإصلاح.

وفسّرت أن هذا الانقطاع يأتي نتيجة ظهور عطب مفاجئ على القناة الرئيسية لجلب المياه قطر 1600 مم المزودة لولايات الساحل وصفاقس على مستوى منطقة « وريمة » من معتمدية سيدي بوعلي بولاية سوسة.

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