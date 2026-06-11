اضطراب وانقطاع في توزيع مياه الشرب بأحياء المعقولة وسبالة الأرانب من ولاية باجة

أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم باجة اليوم الخميس، عن تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بأحياء المعقولة وسبالة الأرانب.

وأوضحت الشركة في بلاغ لها، أن هذا الخلل نتج عن عطب طرأ صباح اليوم الخميس، على المحول الكهربائي لمحطة الضخ بالمعقولة وأشارت إلى أنه من المنتظر استئناف التوزيع تدريجيا على الساعة الرابعة بعد الزوال من اليوم نفسه بعد الانتهاء من إصلاح العطب.

كلمات البحث :أحياء المعقولة;باجة;سبالة الأرانب;مياه الشرب