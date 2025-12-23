اطلاق خدمة جديدة لطلب بطاقة التعريف الوطنية عن بعد لفائدة تلاميذ السنة الثالثة ثانوي

أطلقت وزارة تكنولوجيات الاتصال، اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025، خدمة جديدة لطلب بطاقة التعريف الوطنية عن بعد لفائدة تلاميذ السنة الثالثة ثانوي.

وافادت الوزارة،في بلاغ، ان الولوج الى الى المنصة يتم عبر استعمال معرف التلميذ وكلمة العبور الخاصة به وبعد الموافقة على الشروط العامة.

كما يشترط ادراج المعطيات الخاصة بالتلميذ وتاكيدها فضلا عن خلاص معلوم الطابع الجبائي عبر موقع وزارة المالية، مع تاكيد استكمال الاجراءات.

واشارت الوزارة الى ضرورة تحميل وصل ايداع بطاقة التعريف الوطنية والذي يتضمن الوثائق المستوجب استكمالها عند التقدم لرفع البصمات على مستوى المعهد. ووتتولى المصالح المعنية بوزارة الداخلية أخذ البصمات من المعاهد وتسلم بقية الوثائق المستوجبة تمهيدا لاصدار بطاقة التعريف لفائدة التلاميذ المعنيين، وفق ذات البلاغ.

