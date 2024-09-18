اطلاق مجلس الأعمال التونسي النرويجي وتوقيع مذكرات تفاهم تونسية – نرويجية

انعقدت اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024، بمقرّ وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج الجولة الثانية من المحادثات الثنائية التونسية النرويجية برئاسة محمد بن عياد، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وAndreas Motzfeldt Kravik كاتب الدولة النرويجي للشؤون الخارجية.

وقد أكّدت المحادثات بالخصوص على متانة العلاقات بين البلدين فضلاً عن أهمية تعزيز التعاون بين البلدين وتنويع مجالاته لاسيّما في المجالات ذات القيمة المضافة ومزيد استقطاب الاستثمارات النرويجية نحو تونس في ظلّ الاستراتيجية الجديدة للنرويج نحو القارة الافريقية.

كما مثّلت المحادثات مناسبة للتباحث حول القضايا الإقليمية والدولية الراهنة والمسائل ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها الأوضاع الكارثية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتبعاتها الإنسانية المأساوية.

وتمّ على هامش المحادثات الثنائية، الاعلان عن إطلاق مجلس الأعمال التونسي النرويجي بحضور ممثلين عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وفاعلين اقتصاديين من كلا البلدين. كما تمّ توقيع مذكّرات التفاهم المتعلقة بالانطلاق الرسمي لمشروعي الطاقة الشمسية بسيدي بوزيد وتوزر التي تعهّدت بهما شركة « Scatec » النرويجية خلال المراسم التي التأمت بقصر الحكومة بالقصبة.

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