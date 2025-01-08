اطلاق منصة لتحديد مواعيد التبرع بالدم عن بعد

أطلق كل من المركز الوطني لنقل الدم بتونس والمركز الجهوي لنقل الدم بصفاقس منصة لتحديد مواعيد التبرع بالدم عن بعد، وفق ما جاء في الصفحة الرسمية لوزارة الصحة اليوم الإربعاء.

وتهدف هذه الخدمة الرقمية إلى تقليل مدة الانتظار وتفادي الاكتظاظ وتنظيم عملية التبرع لضمان تجربة مريحة للمتبرعين.

وتتيح هذه المنصة للمتبرعين تحديد موعد مسبق بسهولة عبر الدخول إلى الموقع الرسمي للمركز الوطني لنقل الدم على الرابط: www.cnts.tn، أو التسجيل مباشرة عبر الروابط المخصصة: المركز الوطني بتونس: https://www.cnts.tn/rdv-cnts المركز الجهوي بصفاقس: https://www.cnts.tn/rdv-crts-sfax

وتمثل هذه الخدمة نقلة نوعية في مجال إدارة عمليات التبرع بالدم، حيث تضمن تنظيمًا أفضل وفعالية أعلى للمراكز.

ومن المقرر أن يتم تعميم الخدمة تدريجيًا على مراكز نقل الدم الجهوية في ولايات قفصة، وجندوبة، وقابس، وسوسة.

وذكرت وزارة الصحة أن أخذ موعد مسبق عبر التطبيقية ليس إلزاميًا، إذ يمكن للمواطنين زيارة مراكز نقل الدم مباشرة خلال أوقات العمل المعتادة.

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