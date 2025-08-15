اعتداء مواطن على فريق الصوناد أثناء إصلاح عطب وكسر مضخة المياه

أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في بلاغ لها مساء اليوم الجمعة، أنه أثناء القيام بأشغال إصلاح كسر بنهج 7553 بحدائق المنزه 1، إقليم المنار، اليوم الجمعة 15 أوت 2025 تهجم مواطن على فريق العمل وتعمد الاعتداء عليهم ومنعهم من إتمام عملهم وكسر مضخة المياه.

وفي الإبان إتصلت مصالح إقليم المنار بالسلطة المحلية التي بدورها اتصلت بمركز الشرطة الذي قام بتحرير محضر في الغرض.

وأدانت الشركة مثل هذه الإعتداءات، مؤكدة أن ذلك تسبب في تأخير عملية الإصلاح التي تسعى للإسراع فيها قدر الإمكان .

كلمات البحث :الصوناد;مواطن;مياه