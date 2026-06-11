اعتماد ورقة إرشادية عربية لمأسسة العمل التطوعي الانتخابي وتعزيز مشاركة الشباب في الانتخابات

تُوّجت أشغال اللقاء التشاوري الإقليمي حول دعم الإدارات الانتخابية لمأسسة العمل التطوعي في المجال الانتخابي وتعزيز مشاركة الشباب في الانتخابات، باعتماد ورقة إرشادية عربية تهدف إلى مساعدة الإدارات الانتخابية والمؤسسات الشريكة على تطوير سياسات وبرامج أكثر شمولاً وابتكاراً لفائدة الشباب، وفق ما جاء في بلاغ صادر، اليوم الأربعاء، عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وأكد المشاركون، خلال اختتام اشغال اللقاء، أن الورقة الإرشادية، التي تم إعدادها بتنسيق من اللجنة التوجيهية للشبكة العربية للشباب في الانتخابات، تمثل مرجعاً عملياً لدعم جهود مأسسة العمل التطوعي في المجال الانتخابي، بما يضمن استدامته وفاعليته ويعزز الثقة في العمليات الانتخابية.

واكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، في كلمته الختامية أهمية التوصيات التي خلصت إليها اللجان المكلفة بصياغة مشروع الورقة الإرشادية، مشيدا بما ساد أعمالها من أجواء إيجابية وروح توافق بين مختلف المشاركين.

كما توجه بوعسكر بالشكر إلى المنظمة العربية للإدارات الانتخابية، منوهاً بالدور الذي تضطلع به في دعم العمل العربي المشترك في المجال الانتخابي.

من جهته، أعرب رئيس المنظمة العربية للإدارات الانتخابية، موسى المعايطة، عن شكره للهيئة العليا المستقلة للانتخابات على استضافتها لهذا التجمع العربي، مثمناً نجاح أشغاله ومتمنياً التوفيق لجميع المشاركين.

و مثّل فرصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الإدارات الانتخابية العربية، والوقوف على أبرز التحديات والفرص المرتبطة بمأسسة العمل التطوعي الانتخابي، بما يضمن استدامته وفاعليته ويعزز الثقة في العمليات الانتخابية، وفق البلاغ ذاته.

وشدد المشاركون، بالمناسبة، على أن الاستثمار في الشباب ليس خيارا مرحليا، بل يمثل ركيزة أساسية لبناء مؤسسات ديمقراطية قوية وقادرة على مواكبة تطلعات المجتمعات العربية، بما يضمن مشاركة أوسع وأكثر فاعلية للشباب في مختلف الاستحقاقات الانتخابية.

يشار إلى أن اللقاء التشاوري الإقليمي حول دعم الإدارات الانتخابية لمأسسة العمل التطوعي في المجال الانتخابي وتعزيز مشاركة الشباب في الانتخابات، استضافته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، على مدى ثلاثة أيام، بالشراكة مع المنظمة العربية للإدارات الانتخابية، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بمشاركة رؤساء وممثلي الهيئات الانتخابية من فلسطين وليبيا والأردن والعراق وموريتانيا والصومال ولبنان، إلى جانب عدد من منظمات المجتمع المدني التونسي المعنية بالشأن الانتخابي والعمل التطوعي.

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