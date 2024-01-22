افتتاح الجولان العمومي على الجسر العلوي بحي البرتقال بمنوبة

قام وزير النقل ربيع المجيدي اليوم الاثنين 22 جانفي 2024 ، بزيارة ميدانية لمنشآت الخط، حيث أعطى إشارة انطلاق استغلال جسر لمرور السيارات يربط بين حي البرتقال(منوبة) والطريق الوطنية عدد 7 ووسط مدينة منوبة بحضور والي الجهة وأعضاء مجلس نواب الشعب وإشارة انطلاق ممر سفلي للسيارات بمحطة الروضة التابعة لنفس الخط بحضور المعتمد الأول المكلف بتسيير ولاية تونس.

ورافق وزير النّقل خلال زيارته هذه الرئيس المدير العام للشبكة الحديدية السريعة والرئيس المدير العام لشركة نقل تونس والمدير العام للنقل البري وعدد من إطارات الوزارة والشركتين.

كما تحوّل وزير النّقل ربيع المجيدي إلى محطة نقل البضائع ومحطة نقل المسافرين بمنوبة التابعتين للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية واستقلّ صحبة والي الجهة والوفد المرافق له قاطرة لمعاينة كامل الخط D وجملة من الأشغال من ضمنها ما تم إنجازه من تجديد لكامل شبكة السكك المؤدية لمخازن الحبوب.

وخلال مؤتمر صحفي عقده في الغرض، أفاد وزير النّقل، أن إنجاز هذه المنشآت التي تشمل أيضا منشآت تحويل مياه والسور الواقي لمسار القطارات من الجانبين، إضافة إلى انجاز 13 ممر علوي للمترجلين عبر المحطات وخارجها، يندرج في إطار تأمين السكة الحديدية وحماية مسارها من خلال إلغاء التقاطعات بما يعّزز سلامة الأرواح والممتلكات ، وأيضا في إطار استكمال الأشغال للشروع في الإستغلال التدريجي للخط D، مؤكّدا في هذا الخصوص، أن استغلال هذا الخط الحديدي السريع مشروط بتوفّر كل عناصر السلامة والأمن والمعايير المستوجبة في مجال النقل الحديدي.

ولدى استقباله من قبل والي منوبة محمد شيخ روحه، أكّد وزير النّقل الأولوية المطلقة التي توليها الوزارة لاستكمال مختلف المشاريع ذات الصلة بالنقل الحديدي كخيار استراتيجي لإنفاذ السياسة الوطنية للتنقلات الحضرية التي تم إطلاقها في غرة أفريل 2022 والرؤية الإستراتيجية لقطاع النّقل واللوجستية في أفق 2040، بالإضافة إلى البرامج المتعلّقة بتطوير أسطول الحافلات بتونس الكبرى.

ودعا وزير النّقل خلال هذه الجلسة إلى ضرورة تكاتف الجهود من أجل توفير كل الظروف الملائمة لتأمين التنقّل خاصة خارج مناطق العمران مبرزا ما سيمكّنه إنجاز خطوط الشبكة الحديدية السريعة من توفير حافلات سيتمّ تحويل استغلالها إلى مناطق لتعزيز النقل المدرسي والجامعي

ويمتد الجسر الرابط بين حي البرتقال والطريق الوطنية عدد 7 ووسط مدينة منوبة على طول 280 متر بعرض 15 متر ويحتوي على ممر خاص بالمترجلين بكلفة جملية 9.4 مليون دينار، كما يعد هذا الجسر الثالث والأخير من مجموعة الجسور المبرمج إحداثها على طول الخط.

ويؤدي الممر السفلي، الذي بلغت كلفته الجملية 8.6 مليون دينار، بين منطقة خزندار- باردو ومنطقة السيدة المنوبية وتونس المدينة، بطول جملي يقدر بـ 176 متر وعرض يقدر بـ 8.25 متر في الاتجاهين، وهو الممر السفلي الأول الذي تم تدشينه من جملة 4 ممرات سفلية مبرمجة على طول الخط.

وللإشارة فإن الخط D يمتد على مسافة 12.2 كلم ويشترك مع الخط E على مسافة 2.3 كلم إلى حدود محطة السيدة المنوبية، ويقع حاليا تمديد الخط بطول 1.5 كلم لتمكين أهالي الڨباعة – وادي اليل من خدمات القطار السريع ليصبح طول الخط 13.7 كلم.

كما يشتمل الخط على 7 محطات بعد محطة السيدة المنوبية وهي (الملاسين والروضة وباردو والبرطال ومنوبة والبرتقال والڨباعة) تم إنجازها وتهيئة الطرقات المؤدية إليها من تعبيد وتنوير وأرصفة، بالإضافة إلى إنجاز فضاء ركن ومحطة غسيل القطارات.

علاوة على ذلك، فإن انجاز 13 ممرا علويا للمترجلين عبر المحطات وخارجها سيتضمّن تجهيز 9 محطات منها بمصاعد آلية و6 ممرات سفلية للمترجلين، 5 منها عبر المحطات ومجهزة بمصاعد آلية مع العلم أنه تم الانطلاق في أشغال التشوير ومنظومة الاتصالات على كامل الخط وأشغال كهربة السكة في منطقة باردو.

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