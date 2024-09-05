افتتاح الدورة الثالثة لمعرض تونس الدولي للعمرة والسياحة

أشرف وزير السياحة سفيان تقيّة رفقة وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي، ظهر اليوم الخميس 5 سبتمبر 2024 بقصر المؤتمرات بالعاصمة، على افتتاح فعاليات الدورة الثالثة لمعرض تونس الدولي للعمرة والسياحة، من تنظيم الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة، وذلك بحضور سفير المملكة العربية السعودية بتونس عبد العزيز بن علي الصقر وبمشاركة عدد هام من وكالات الأسفار والسياحة وشركات الطيران والفنادق من تونس ومن البلدان العربية.

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