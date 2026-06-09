افتتاح الدورة الرابعة للمعرض الدولي للصناعات الغذائية لأفريقيا(IFSA Africa)

افتتح وزير التجارة وتنمية الصادرات السيّد سمير عبيد، صباح اليوم الثلاثاء 09 جوان 2026، الدورة الرابعة للمعرض الدولي للصناعات الغذائية لأفريقيا (IFSA Africa) بقصر المعارض بالكرم.

وبهذه المناسبة، قام سمير عبيد بجولة بمختلف أجنحة المعرض، اطلع خلالها على أبرز الابتكارات في مجال التصنيع الغذائي والتعليب كما تحادث مع العارضين وممثّلي المؤسسات المشاركة في مختلف اختصاصات هذا القطاع.

ويهدف هذا المعرض إلى جمع مختلف الفاعلين والمتدخلين في قطاع الصناعات الغذائية على المستويين الإفريقي والدولي من خلال عرض أحدث التقنيات والابتكارات في هذا المجال وتوفير فضاء لتبادل الخبرات والتجارب إلى جانب التشبيك بين المهنيين وإرساء شراكات استراتيجية من شأنها فتح ٱفاق جديدة للاستثمار والتجارة.

وتشهد الدورة الرابعة من المعرض الدولي للصناعات الغذائية لإفريقيا التي تنتظم من 9 إلى 11 جوان 2026 مشاركة أكثر من 30 دولة على غرار الجزائر والمملكة العربية السعودية وفلسطين وجنوب إفريقيا والسينغال وغيرها.

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