افتتاح الدورة العادية الرابعة لمجلس نواب الشعب

أعلن رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، عن افتتاح الدورة العادية الرابعة لمجلس نواب الشعب 2025-2026.

وأدى النائبان عدنان العلوش عن دائرة بنزرت الشمالية وحمزة بن عثمان عن دائرة دقاش/حامة الجريد/تمغزة من ولاية توزر، خلال الجلسة الافتتاحية، اليمين أمام مجلس نواب الشعب في إطار سد الشغور في تركيبة المجلس.

واستعرض رئيس المجلس، في مفتتح الجلسة، ملخص أعمال البرلمان في دورته السابقة، مشيرا الى أنه تمت المصادقة على 81 قانونا وثلاث مبادرات تشريعية تعلقت بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية وتنقيح القانون الانتخابي وتعديل بعض أحكام المجلة الجزائية في فصلها 96.

وأضاف أن مجلس نواب الشعب حرص على تمتين عمل الديبلوماسية البرلمانية، مبرزا أن أعضاء المجلس سجلوا حضورهم على المستوى الاقليمي لكسب الصداقات وتعزيز التعاون الثنائي.

وأكد أن المجلس « أعطى زخما إضافيا للأكاديمية البرلمانية »، من خلال الحوار مع إطارات الدولة لتعميق النظر في مشاريع القوانين المطروحة.

وبخصوص برنامج العمل قريب المدى، ذكر بودربالة أن العمل سيتركز على مناقشة قانون المالية بما يتيح دفع عجلة التنمية وملاءمته مع الخيارات الوطنية المرتبطة بالعدالة الاجتماعية، على حد قوله.

وقامت الجلسة الافتتاحية للدورة النيابية الرابعة بتعديل جدول أعمالها من خلال إضافة نقاط تتعلق بالتداول في الذكرى الثانية لعملية « طوفان الأقصى » ومسار أسطول الصمود لكسر الحصار عن غزة واعتقال العديد من النشطاء التونسيين من قبل الاحتلال الصهيوني.

وجرى طرح نقاط التعديل من قبل كتلة « الخط الوطني السيادي » وكتلة « الأمانة والعمل » و »صوت الأحرار » والكتلة « الوطنية المستقلة ».

