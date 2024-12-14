افتتاح الدورة 35 لأيام قرطاج السينمائية: تكريم الفقيديْن فتحي الهداوي وخميس الخياطي

افتتحت الدورة 35 لأيام قرطاج السينمائية، مساء اليوم السبت بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي، بحضور وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي وثلة من أهل السينما والفن والإعلام من تونس وضيوف من الدول المشاركة في المهرجان. وخيّم الحزن على جلّ الحاضرين لفقدان الممثل فتحي الهداوي الذي وُريَ جثمانه الثرى اليوم السبت بمقبرة سيدي صالح بباردو. وقد اقتصرت مظاهر الافتتاح على السجاد الأحمر الذي مرّ عليه ضيوف المهرجان تتقدّمهم أضواء الكاميرات وعدسات المصورين، بينما عُزِفت موسيقى الجاز في ساحة المسارح لتكون الصوت المعبر عن قضايا الشعوب المضطهدة والمدافعة عن القيم الإنسانية الكونية العادلة. وسجّل حفل الافتتاح غياب عديد الوجوه السينمائية والفنية والتونسية حيث ظلت مقاعد كثيرة شاغرة في مسرح الأوبرا.

واستهل حفل افتتاح الدورة 35 لأيام قرطاج السينمائية بتكريم فقيد الساحة الفنية العربية الممثل المسرحي ونجم الدراما التلفزيونية والسينمائية فتحي الهداوي، الذي وافته المنية في 12 ديسمبر 2024 عن عمر ناهز 63 عاما. كما تمّ تكريم الناقد السينمائي والصحفي خميس الخياطي الذي توفي في 18 جوان 2024 عن عمر يناهز 77 عاما. وحظيت الممثلة عائشة بن أحمد بشرف التكريم من قبل الهيئة المديرة للمهرجان. وقد تسلمت درع التكريم من قبل الفنان رؤوف بن عمر.

إثر ذلك كرمت أيام قرطاج السينمائية في دورتها 35 السينما الفلسطينية والأردنية والسينغالية ضمن قسم « سينما تحت المجهر »، التي سيحظى من خلالها الجمهور بمتابعة 19 فيلما فلسطينيا تتوّع بين عروض الشارع (14 فيلما) وعروض القاعات (5 أفلام). بينما تمّت برمجة 12 فيلما ضمن قسم « فوكيس الأردن » و14 فيلما ضمن قسم « فوكيس السينغال ».

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