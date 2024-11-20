افتتاح قسم طب الأسنان المتطور بالمستشفى الجهوي بالمكنين

افتُتح يوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 قسم طب الأسنان بالمستشفى الجهوي بالمكنين بولاية المنستير. هذا القسم الجديد، الذي يمثّل مشروعًا استشفائيًا جامعيًا بتمويل الوزارة، يُقدّم خدمات متكاملة لطب الأسنان تشمل الكهول والأطفال.

وأكدت وزارة الصحة في بلاغ لها، أن القسم مجهّز بخمس كراسي حديثة لعلاج الأسنان، مع خطط لرفع الطاقة الاستيعابية إلى 10 كراسي قريبًا. كما يضمّ مختبرًا متطورًا لبدائل الأسنان يعمل بأحدث التقنيات، مما يجعله إضافة نوعية إلى المنظومة الصحية بالجهة.

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