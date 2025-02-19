افتتاح مؤتمر الحوار الإسلامي الإسلامي بالعاصمة البحرينية

انطلقت صباح اليوم الأربعاء، فعاليات مؤتمر الحوار الإسلامي الإسلامي، الذي ينعقد تحت شعار « أمة واحدة ومصير مشترك » في العاصمة البحرينية المنامة.

ويهدف هذا الملتقى، الذي تشارك فيه حوالي 400 شخصية من العلماء والقيادات والمرجعيات الإسلامية والمفكرين والمهتمين من أكثر من 66 بلدا حول العالم من بينها تونس، الى تعزيز مبادئ الحوار البناء كوسيلة لتحقيق التفاهم والوحدة والتعاون بين البلدان الإسلامية.

وقال مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود في تصريح خاص لوكالة تونس افريقيا للأنباء إن مشاركة تونس في هذا اللقاء » تأتي في وقت دقيق من حياة الامة الإسلامية العربية لايجاد صيغة تتناغم مع الوضع وتكون مسايرة لمنهج الدين الإسلامي الحنيف. »

وأوضح في السياق ذاته ، أن تونس تشارك في ملتقى الحوار الإسلامي الإسلامي » بأذن من رئيس الجمهورية قيس سعيد، لتكون لها كلمتها المعهودة المتمثلة في » التسامح وجمع الشمل بين الأمة الإسلامية وعلى إعطاء البعد المقاصدي للدين الإسلامي ».

وأشار الى أن هذا البعد » يرتقي بالامة الإسلامية ويخرج بها من مستوى الاختلاف الى مستوى وحدة الصف »، موضحا أن تونس تحمل الإرث الزيتوني الذي يجعلها سباقة في نبذ التطرف والتشدد والعنف الذي بناه النبي (ص) وفي جعل الحوار إسلاميا- إسلاميا قبل أن يكون إسلاميا مع اطراف أخرى .

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