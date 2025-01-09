افتتاح معرض صور حول المقاومة الفلسطينية والعربية ضد الاحتلال الصهيوني بقاعة الأخبار بالعاصمة

افتتح صباح اليوم الخميس بقاعة الأخبار بشارع بورقيبة بالعاصمة معرض صور حول موضوع المقاومة الفلسطينية والعربية ضد الاحتلال الصهيوني ينظمه على مدى يومين المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

ويتمحور المعرض حول قادة المقاومة الفلسطينية وحركاتها بعد « طوفان الأقصى » في 7 أكتوبر 2023 وقادة حركة التحرير الوطني الفسطيني منذ بداية الحرب بين الشعب الفلسطيني والكيان الصهيوني.

ويوثق المعرض بالصور المظاهرات العالمية وخاصة بأوروبا وأمريكا وكندا تضامنا مع الشعب الفلسطيني ودعما لمقاومته للاحتلال وأبرز الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال والشهداء التونسيين في حركة المقاومة الفلسطينية، وعددهم يفوق العشرين شهيدا منذ اندلاع الثورة الفلسطينية المسلحة وحروب الإبادة التي قام بها الجيش الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني الذي احتضن المقاومة الفلسطينية عبر تاريخ الصراع الفلسطيني الصهيوني في فلسطين والشرق الأوسط.

وصرحت عضوة الهيئة المديرة للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حياة عمامو، بأن هذا المعرض يهدف إلى التذكير بأهمية القضية الفلسطينية وأهمية المقاومة لاسترجاع حق الشعب الفلسطيني في الأرض والوطن وفي عدم التهجير، فضلا عن التذكير بالطبيعة التاريخية للمقاومة الفلسطينية بعد نشأة الكيان الصهيوني الغاصب.

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