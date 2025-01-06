اكتشافات أثرية مهمة بمنطقتي شط الجريد ونفطة بولاية توزر

تمكّن فريق من الباحثين في إطار اتفاقية التعاون الدولي بين المعهد الوطني للتراث وجامعة تولزا الأمريكية والمتعلقة بإنجاز بحوث ميدانية عن الاستيطان البشري بمنطقة شطّ الجريد ونفطة من ولاية توزر، من إنجاز مهمة بحثية في الفترة الفاصلة بين 12 و31 ديسمبر 2024 وذلك بين شط الجريد وشط غرسة، تم خلالها اكتشاف عدة مواقع أثرية ومعالم تاريخية وعدد من اللُقى الأثرية منها الأدوات الصوانيّة والقطع الفخارية تعود إلى فترات ما قبل التاريخ وفجر التاريخ والفترة الرومانية.

هذه الاكتشافات من شأنها إثراء البحث الأثري والتاريخي في مجال علاقة الانسان بالمحيط الصحراوي والجيولوجي ومدى تفاعله مع المتغيرات المناخية التي شهدتها هذه المنطقة عبر التاريخ.

كما ستمكّن هذه الاكتشافات والتي ستمتد إلى الحدود الجزائرية، من تدعيم قاعدة البيانات بالخارطة الوطنية للمواقع الأثرية والمعالم التاريخية وبالتالي تمكين الباحثين والطلبة والمهتمين بالتراث من معرفة أكثر دقة وإلماما بالثراء التاريخي للحضارة التونسية.

كلمات البحث :اكتشافات أثرية;توزر;شط الجريد