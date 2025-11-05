اكتشاف قناع من مرمر فريد من نوعه خلال أشغال الحفريات بموقع توفاة بقرطاج

تمّ مساء الثلاثاء 04 نوفمبر 2025: خلال أشغال حفريات بمعبد الإلاه بعل حمون والآلهة تانيت موقع توفاة بقرطاج، اكتشاف قناع من المرمر يعود إلى أواخر القرن الرابع قبل الميلاد، وهو قناع لامرأة ذات تسريحة شعر على النّمط الفينيقي، يبرز جانبا من الطقوس والممارسات بهذا الفضاء، ويرجّح الفريق العلمي أن يكون هذا القناع قد قدّم كهدية تقرّب من الآلهة.

وتأتي أشغال هذه الحفريات في إطار اتفاقية تعاون بين المعهد الوطني للتراث ووكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية، وقّعت في مارس من سنة 2024 على امتداد 04 سنوات قادمة للقيام بالحفريات والدراسات العلمية وإحياء وتهيئة المكان الذي شهد نتائجا علمية مثمرة منذ بداية الاشتغال عليه، بحسب ما أفاد به السيد عماد بن جربانية أستاذ البحوث الأثرية والتاريخية بالمعهد الوطني للتراث.

ففي سنة 2014 تمّ اكتشاف عدد هامّ من النقائش المكتوبة باللّغة القرطاجية، ثم كان العثور على 09 قطع نقديّة من الذهب سنة 2023 تعود إلى منتصف القرن الثالث قبل الميلاد، وتكشف عن طبقة رواد هذا المعبد وهم من الأرستقراطيين القرطاجيين، وتعزّزت هذه الاكتشافات يوم أمس مع الفريق العلمي المتكوّن من كل من عماد بن جربانية ونسرين مداحي وكوثر جندوبي باكتشاف القناع المنحوت من المرمر والذي ينكبّ الفريق العلمي المختصّ على مزيد التعمق في مكوّناته ودراستها وتقديم التقرير العلمي النهائي حوله.

