اكتشاف منشآت مائية فريدة في محيط فسقيات الأغالبة بالقيروان خلال أشغال الترميم



شهد موقع فسقيات الأغالبة بالقيروان، يوم أمس الخميس 18 ديسمبر 2025، اكتشاف منشآت مائية هامة خلال تقدم أشغال مشروع ترميم الفسقيات وإعادة تهيئة محيطها.

وتمثّل هذه المنشآت، حسب بلاغ للمعهد الوطني للتراث، اكتشافا يعد الأول من نوعه، وقد يكون مرتبطا بشكل مباشر بمنظومة تزويد الفسقيات بالمياه في حقبة تاريخية سابقة، وذلك وفق معطيات البحث الأوّلية.

ويعتزم المعهد الوطني للتراث الشروع في إنجاز حفرية إنقاذ بالموقع بهدف استكمال المعطيات الأثرية الضرورية، بما يساعد على فهم كيفية استغلال هذه المنشآت المائية ومحاولة تأريخها بدّقة.

وسيتم ذلك استنادا إلى نتائج الاستقصاءات العلمية وأعمال التوثيق التي ستُنجز خلال المرحلة القادمة. ويأتي هذا الاكتشاف ليعزز قيمة فسقيات الأغالبة باعتبارها أحد أبرز المعالم الهندسية في تاريخ الحضارة الإسلامية بالقيروان، ويمثل مرحلة جديدة في جهود صون التراث المادي وتثمينه.

