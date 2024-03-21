اكتشاف موقع أثري روماني في المدخل الشمالي الجنوبي بين سيدي منصور وطينة بصفاقس

أعلن المعهد الوطني للتراث في بلاغ على صفحته الرسمية عن اكتشاف موقع أثري يعود الى العهد الروماني.

وجاء هذا الاكتشاف في إطار أشغال تهيئة طريق المدخل الشمالي-الجنوبي بين سيدي منصور وطينة، حيث قام فريق من المعهد الوطني للتراث بحفرية انقاذ خلال الفترة الممتدة من 03 جانفي 2024 إلى غاية 16 مارس .2024

وقد افرزت نتائج الأشغال عن وجود مقبرة رومانية يتجاوز عدد القبور التي تم الكشف عنها فيها الثلاثين قبرا كما تم الكشف عن منزل روماني ارضيته مبلّطة بفسيفساء ذات أشكال هندسية.

ويؤرخ هاذان المعلمان للفترة الممتدة مابين القرن الثاني والقرن الرابع ميلادي.

وتهدف هذه الحفرية إلى دراسة وتوثيق وحفظ ما تم الكشف عنه في هذا الموقع الأثري.

ويتكون فريق العمل من مجموعة من محافظي التراث من المعهد الوطني للتراث وطلبة من جامعة صفاقس

و قد تمت الاشغال بالتنسيق مع الإدارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والاسكان.

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