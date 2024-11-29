الأحد: رصد هلال بداية شهر جمادى الثّانية

ستُجرى عملية رصد هلال بداية شهر جمادى الثانية لسنة 1446 هجري بعد غروب شمس بعد الغد الأحد غرة ديسمبر 2024 الموافق لــ29 جمادى الأولى 1446 هجري.

ويحدث الاقتران المركزي بين الشمس والقمر، وفق الحسابات الفلكية، يوم الأحد 01 ديسمبر 2024 على الساعة السابعة صباحا و21 دقيقة حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس.

ويغيب القمر قبل غروب شمس يوم الأحد 01 ديسمبر 2024 في أغلب البلدان العربية والإسلامية على غرار البلاد التونسية.

وأفاد المعهد الوطني للرصد الجوي، بأنه تبعا للمعطيات الفلكية فإنه لا يمكن رؤية هلال جمادى الثانية بعد غروب شمس يوم الأحد 01 ديسمبر في كل الدول الإسلامية إلا أنه يمكن رؤية الهلال في العالم يوم الأحد وذلك بداية من الساعة الثامنة مساء و43 دقيقة حسب التوقيت المحلي، انطلاقا من جنوب وسط المحيط الأطلسي ثم تباعا باتجاه الغرب.

وأكد نفس المصدر أن إعلان عن بداية الشهر القمري يكون من قبل ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية.

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