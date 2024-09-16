الأربعاء المقبل: تونس تشهد خسوفا جزئيا للقمر

تشهد تونس وعديد دول العالم الاربعاء 18 سبتمبر الجاري ابتداء من الساعة الواحدة و40 دقيقة بعد منتصف الليل خسوفا جزئيا للقمر يدوم أكثر من 4 ساعات، حسب ما أفادت به أستاذة التأطير العلمي بمدينة العلوم بتونس، إيمان التيتوحي.

وأوضحت أستاذة التأطير العلمي بمدينة العلوم بتونس، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن الخسوف يبدأ على الساعة الواحدة و40 دقيقة صباحا وذلك بدخول القمر في شبه ظلّ الارض وهي مرحلة غير مرئية ثمّ يدخل القمر في ظلّ الارض على الساعة الثالثة و12 دقيقة صباحا ويختفي جزء يقدّر ب8 بالمائة من القمر طيلة الظاهرة الفلكية.

ويصل الخسوف الى ذروته على الساعة الثالثة و44 دق صباحا وينتهي على الساعة الرابعة و16 دقيقة صباحا وينتهي كليا على الساعة الخامسة و49 دقيقة صباحا، حسب التيتوحي.

ولفتت الى أن خسوف القمر الجزئي هو الخسوف الثاني والاخير لسنة 2024، ويمكن مشاهدته من القارة الافريقية والقارة الاوروبية والقارة الامريكية والشرق الاوسط والمحيط الهندي والمحيط الاطلسي.

وبرمجت مدينة العلوم بتونس، وفق محدثة (وات)، من 11 الى 17 سبتمبر الجاري مجموعة من الورشات العلمية بفضاء الكون والقبة الفلكية بمدينة العلوم بتونس.

وستواكب مدينة العلوم بتونس هذه الظاهرة الفلكية ابتداء من الساعة الثانية صباحا والى حدود الرابعة والنصف صباحا من خلال تسخير التيلوسكوبات للرصد والبث الحي المباشر على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، حسب أستاذة التأطير العلمي.

يذكر أن الخسوف كظاهرة فلكية هو مرور القمر في ظل الارض ويكون القمر والشمس والارض على نفس الاستقامة وتتوسطهم الارض ويحدث الخسوف عندما يكون القمر في نقطة العقدة.

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