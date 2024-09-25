الأرض تشهد كسوفا حلقيا للشمس يوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024

ستشهد الأرض كسوفا حلقيا للشمس يوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024 و يُعد هذا الكسوف الحلقي للشمس، الكسوف الثاني في عام 2024.

سيكون هذا الكسوف مرئيًا بشكل رئيسي في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، ويمر عبر القطب الجنوبي. يبدأ الكسوف في شمال المحيط الهادئ وينتهي في جنوب المحيط الأطلسي. كسوف جزئي سيغطي فقط الجزء الجنوبي من أمريكا الجنوبية، بعض جزر المحيط الهادئ الجنوبية، والقارة القطبية الجنوبية. كما أن مسار الكسوف المركزي سيمر فقط عبر أقصى جنوب أمريكا الجنوبية، بما في ذلك منتزه توريس ديل باين الوطني في تشيلي، وسانتا كروز في الأرجنتين.

من جهة أخرى، سيُرى الكسوف في شكله الجزئي من مناطق مختلفة في بولينيزيا (جزر الرياح، أرخبيل تواموتو، أرخبيل غامبيير، جزر أوسترال وأرخبيل ماركيساس)، بالإضافة إلى العديد من الجزر الأخرى في جنوب المحيط الهادئ.

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