الأساتذة والمعلمون النواب يقاطعون استئناف الدروس اليوم بكافة المؤسسات التربوية

يقاطع المعلمون والاساتذة النواب، اليوم الاثنين استئناف الدروس بكافة المؤسسات التربية احتجاجا على عدم صرف مستحاتهم المالية من الأجور منذ العودة المدرسية وإلى اليوم وغياب نصوص قانونية تضمن لهم الانتداب، حسب ما أفاد به عضو التنسيقية الوطنية للمعلمين النواب شهاب مصباح.

وأكّد شهاب مصباح، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن مقاطعة الدروس ستكون بصورة مفتوحة الى حين الاستجابة لمطالبهم المهنية وفي سلم أولوياتها القطع مع التشغيل الهش وانتدابهم في خطط وظيفية تضمن لهم الكرامة والتمتع بسائر الحقوق المهنية من خلال تنزيل الأوامر الترتيبية الخاصة بتسوية وضعياتهم المهنية.

ولفت مصباح الى أن المعلمين والاساتذة النواب لم يتحصلوا منذ العودة المدرسية والى اليوم على أجورهم فضلا عن عدم تمتعهم بالتغطية الاجتماعية، مؤكدا أن المشهد يتسم بالضبابية وعدم الوضوح.

وأضاف أن التنسيقية الوطنية للأساتذة والمعلمين النواب ستتخذ أشكالا احتجاجية في المستقبل في حال عدم استجابة سلطة الاشراف لمطالبهم على غرار الاحتجاجات الجهوية والاعتصامات بمقرات المندوبيات الجهوية للتربية.

ومن جهته، أكد المنسق الوطني للأساتذة النواب، مالك العياري، في تصريح اعلامي، أن هذه المقاطعة ستشمل الدروس ومجالس الأقسام التي كان من المقرّر انطلاقها هذا الأسبوع، لافتًا إلى أنّه « من المقرّر تنظيم يوم وطني الأربعاء 8 جانفي الجاري، في صورة عدم تجاوب وزارة التربية مع مطالبهم » .

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