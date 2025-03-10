الأسبوع المقبل : جلستان عامتان للبرلمان لتوجيه أسئلة شفاهية إلى وزيري الفلاحة والصناعة

يعقد مجلس نواب الشعب خلال هذا الأسبوع جلستين عامتين لتوجيه أسئلة شفافية إلى كل من وزيرالفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، وذلك عملا بأحكام الفصل 130 من النظام الداخلي للمجلس النيابي.

وحسب نص قرارات مكتب المجلس عدد 13 والمنشورة بالموقع الرسمي للغرفة النيابية، سيتم يوم الثلاثاء 11 مارس عقد جلسة عامة مع وزير الفلاحة تتضمن توجيه 11 سؤالا شفاهيا.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة العامة الثانية والمقررة يوم الأربعاء 12 مارس الحالي توجيه 10 أسئلة شفاهية موجهة إلى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة.

ووفق جدول نشاط المجلس للشهر الجاري، من المنتظر أن يتم عقد 8 جلسات عامة مخصصة للرد على أسئلة شفاهية موجهة من النواب إلى أعضاء الحكومة، وتم عقد جلستين اثنتين الأسبوع الماضي.

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