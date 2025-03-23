الأسبوع المقبل: جلستان عامتان للبرلمان لتوجيه أسئلة شفهية إلى وزيري النقل والتجارة

يعقد مجلس نواب الشعب خلال الأسبوع المقبل جلستين عامتين لتوجيه أسئلة شفهية إلى كل من وزير النقل ووزير التجارة وتنمية الصادرات وذلك عملا بأحكام الفصل130 من النظام الداخلي للمجلس النيابي.

وحسب جدول نشاط المجلس للشهر الجاري، المنشور بموقعه الرسمي على الانترنات، سيجري يوم الثلاثاء 25 مارس عقد جلسة عامة مع وزير النقل تتضمن توجيه 10 أسئلة شفهية

ويتضمن جدول أعمال الجلسة العامة الثانية، المقررة يوم الأربعاء 26 مارس الحالي، توجيه 4 أسئلة شفاهية إلى وزير التجارة وتنمية الصادرات.

وسيتم خلال الجلسة تلك تقديم عرض للوزارة حول ثلاثة محاور، يخص المحور الأول الملامح الرئيسية لخطة الوزارة وبرامجها لمجابهة ظاهرة العجز التجاري على مستوى المبادلات الخارجية وحماية المنتوج المحلي ومزيد التحفيز على التصدير وإيجاد السبل الكفيلة بتنويع الأسواق الخارجية.

ويتمثل المحور الثاني في عرض برامج الوزارة المتعلّقة بمجابهة الإشكاليات المطروحة المتعلقة بالتجارة الموازية وبحماية المستهلك وبالمراقبة الاقتصادية الناجزة والفعّالة وبمزيد تنظيم وحوكمة مسالك التوزيع.

أما المحور الثالث فيخص برنامج الوزارة المتعلّق بالإصلاحات التشريعية الضرورية في المجالات ذات الصلة بأنشطتها وبمهامها وصلاحياتها.

ووفق البرلمان، وقعت برمجة 8 جلسات عامة خلال كامل شهر مارس الجاري مخصصة للرد على أسئلة شفهية موجهة من النواب إلى أعضاء الحكومة.

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