الأطباء الشبان في إضراب عام لمدة 5 أيام

قررت المنظمة التونسية للأطباء الشبان الدخول بداية من يوم 12 جوان الجاري في إضراب عام لمدة 5 أيام احتجاجا على عدم استجابة سلطة الاشراف لمطالب الأطباء الشبان.

وأفاد رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان، وجيه ذكار في ندوة صحفية اليوم الاثنين بتونس، بأن الاضراب العام عن العمل لمدة 5 أيام سيشمل جميع الأنشطة الاستشفائية والجامعية بكافة المؤسسات الصحية باستثناء حصص الاستمرار وأقسام الاستعجالي، مع مقاطعة اختيار مراكز التربصات للأطباء المقيمين.

وأوضح أن اتخاذ هذا القرار جاء على خلفية عدم استجابة سلطة الاشراف لمطالب الأطباء الشبان رغم تعدد التحركات الاحتجاجية التي قاموا بتنفيذها خلال الفترة الاخيرة، مؤكدا أن هذا الإضراب ليس سوى خطوة أولى ضمن سلسلة تحركات تعتزم المنظمة تنفيذها دفاعا عن حقوق ومطالب منظوريها.

وبين رئيس المنظمة ان هذا الإضراب جاء بعد استنفاد كل سبل الحوار وعدم التوصل إلى حلول بخصوص عدد من النقاط ومنها بالخصوص تحسين ظروف الخدمة المدنية من خلال الترفيع في المنحة المسندة أسوة ببقية المجندين لأداء الخدمة الوطنية في إطار التعيينات الفردية، والذين يتمتعون بكامل أجورهم من مؤسساتهم الأصلية.

وتطالب منظمة الأطباء الشبان ايضا بالتطبيق الفعلي لشروط الإعفاء من الخدمة المدنية للأطباء الشبان، وتحديد آجال واضحة لإلغاء إجبارية الخدمة المدنية، خاصة في ظل تزايد عدد الأطباء في إطار عقود العمل بالمناطق ذات الأولوية، وفق ذكار.

وشدد رئيس المنظمة على ضرورة تحسين الظروف المادية للأطباء الشبان، وذلك من خلال الترفيع في منحة الإقامة والتربص في الطب، وتمكينهم من منحة خطر العدوى، بالإضافة إلى صرف كل المتخلدات المالية المتعلقة بحصص الاستمرار، بما يتماشى مع القيمة العلمية والجهد المبذول من قبل الأطباء الشبان.

وأشار إلى أن جميع تحركات الأطباء الشبان ومطالبهم تلقى دعما وتفاعلا كبيرين من المواطنين ومن عديد الهياكل على غرار عمادة الأطباء ونقابة الأطباء الجامعيين الاستشفائيين، معلنا عن تنظيم تحرك مشترك معها خلال الايام القادمة.

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