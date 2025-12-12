الألعاب الافريقية للشباب لواندا 2025: آدم الحبيب ومحمد النفاتي يهديان تونس الميدالية الذهبية الأولى

توج ظهر اليوم الجمعة، الثنائي آدم الحبيب ومحمد النفاتي بالميدالية الذهبية في سباق 500 متر كاياك زوجي فتيان، ليهديا تونس اولى ميدالياتها من المعدن النفيس خلال منافسات الألعاب الأفريقية للشباب المقامة بالعاصمة الانغولية لواندا الى غاية 20 ديسمبر الجاري.

وبهذه الميدالية، رفعت تونس رصيدها الى 10 ميداليات، (1 ذهبية و1 فضية و8 برونزية).

وجاءت الفضية الوحيدة عبر فرح نفاتي وأنس بحرون في مسابقة 500 متر كانوي زوجي فتيات، في حين كانت الميداليات البرونزية بامضاء كل من أنس بحرون في مسابقة 500 متر كاياك فردي فتيات وأروى بومنيجل (الكاراتي اختصاص كاتا) ومحمد النفاتي (1000متر كاياك فردي فتيان) ولؤي السعداني (الكاراتي كوميتي دون 55 كغ) وأمين الذوادي (الكاراتي اختصاص كاتا) وملاك البوبكري (كاراتي كوميتي 66 كلغ) وسيف الدين شويخ (العاب القوى اختصاص رمي القرص) وأمين العباسي (العاب القوى اختصاص الوثب العالي).

