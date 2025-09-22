الأمينة العامة للاتحاد الدولي للاتصالات تُؤكّد استعدادها لتعزيز التعاون مع تونس في عدد من المشاريع

التقى محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج، يوم 22 سبتمبر 2025، بـ Doreen Bogdan-Martin، الأمينة العامة للاتحاد الدولي للاتصالات، بمناسبة مشاركته في أشغال الجزء رفيع المستوى للدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، حيث استعرض معها فرص تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي وتقنيات الجيل الخامس و تسخير الذكاء الاصطناعي والأمن السبراني.

وأكد الوزير بهذه المناسبة التزام تونس بتحقيق أهداف التنمية الشاملة 2030 ودعمها لرؤية الاتحاد الدولي للاتصالات الساعية إلى تحقيق تحول رقمي شامل يضمن عدم ترك أحد خلف الركب. وأبرز اهتمام بلادنا بتعزيز التعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات في عدد من المجالات ذات الأولوية، مقترحا بالخصوص مشروع إحداث منصة للتعليم الرقمي للغة العربية موجهة إلى أبناء التونسيين بالخارج بالإضافة إلى رقمنة الخدمات الإدارية والقنصلية. كما أكد تطلعه إلى زيارة الأمينة العامة المقبلة إلى تونس في بداية شهر ديسمبر 2025 لحضور الحدث الوزاري في إطار إحياء الذكرى العشرين لقمة مجتمع المعلومات WSIS+20 من أجل مزيد التباحث حول السبل الكفيلة لتنفيذ هذه المقترحات.

من جهتها، ثمنت المسؤولة الأممية مساهمة تونس في القمة العالمية لمجتمع المعلومات وريادتها في مجال التّحوّل الرقمي، مؤكدة استعداد الاتحاد لتعزيز التعاون مع بلادنا ومرافقتها في مختلف المجالات والمشاريع المقترحة. كما أكدت مشاركتها في الاجتماع الوزاري المزمع عقده في تونس خلال شهر ديسمبر 2025، متطلعة إلى استغلال هذه المشاركة أيضا للاطلاع عن قرب على بعض المشاريع والبرامج التونسية الرائدة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصال.

