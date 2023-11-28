الإبقاء على المحامية دليلة مصدق بن مبارك في حالة سراح

أفادت المحامية دليلة مصدق بن مبارك، مساء اليوم الثلاثاء، أن قاضي التّحقيق بالمكتب عدد 21 بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس قرّر الابقاء عليها في حالة سراح بعد الاستماع إليها اليوم إلى حين ختم البحث في شأنها في القضية التي كانت أثارتها ضدها النيابة العمومية على معنى المرسوم 54.

وأضافت مصدق، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن قاضي التحقيق ومساعد وكيل الجمهورية « لم يوجه إليها أفعالا مجرّمة، بل مجرد تهم بالنظر إلى أنه لم يتم تحديد الأفعال المجرّمة ».

وقالت إن التهم الموجهة إليها « متناقضة »، إذ تراوحت بين التداول في قضية (التآمر على أمن الدولة) كان تم منع التداول فيها، وهو ما اعتبرته غير قانوني، وبين استعمال مقتضيات المرسوم عدد 54 بتوجيه تهمة بث الإشاعات والاعتداء على المعطيات الشخصية دون تحديد هذه الإشاعات أو بيان الجهة الشاكية التي تم الاعتداء على معطياتها الشخصية.

واعتبرت أن الغرض من استدعائها اليوم يتمثل في « الرغبة في إسكات هيئة الدفاع عن السياسيين الموقوفين ومنعها من كشف الخروقات المرتكبة في حقهم للعموم ».

وكانت هيئة الدّفاع عن الموقوفين فيما عرف بقضية « التآمر » أعلنت أمس أنّ قاضي التّحقيق بالمكتب عدد 21 بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس قرّر استنطاق عضو الهيئة دليلة بن مبارك مصدّق اليوم الثلاثاء في إطار القضيّة التي أثارتها النّيابة العموميّة ضدّها على معنى المرسوم 54.

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