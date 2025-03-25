الإبقاء على المشجع الذي نزل الملعب رافعا علم فلسطين بحالة سراح



قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس اليوم الابقاء بحالة سراح على الشاب محمد أمين الطويهري الذي تم ايقافه ليلة أمس وإحالته على المجلس الجناحي و ذلك بعد نزوله الى أرضية ملعب حمادي العقربي برادس رافعا للعلم الفلسطيني و قيامه بازالة احدى اللافتات الاشهارية.

كما قررت النيابة العمومية فتح محضري بحث حول واقعة اقتحام ارضية ملعب رادس.

وتعلق المحضر الأول بإحالة الشاب على أنظار المجلس الجناحي بحالة سراح ومحاكمته من أجل النزول إلى أرضية ملعب والاعتداء على ملك الغير.

أما المحضر الثاني فقد تقرر سماع الشاب كمتضرر من شبهة تعرضه للاعتداء من طرف أعوان أمن وتعهيد فرقة مكافحة الإجرام بالحرس الوطني ببن عروس بالأبحاث اللازمة.

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