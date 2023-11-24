الإبقاء على رضا شرف الدين في حالة سراح في قضية التآمر على أمن الدولة

قرر قاضي التحقيق بقطب الإرهاب اليوم الجمعة 24 نوفمبر 2023 الإبقاء على رضا شرف الدين بحالة سراح.

وكانت الفرقة الوطنيّة لمكافحة الإرهاب بثكنة الحرس الوطني بالعوينة تحوّلت إلى سوسة في إطار إنابة قضائية صادرة عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في القضيّة المعروفة بالتآمر على أمن الدولة قصد تنفيذ تعليمات محدّدة.

وقامت الفرقة بتفتيش منزل ومصنع رضا شرف الدين وحجزت هاتفه الجوّال علما وأنّ هاتفا خاصّا به محجوز على ذمة الأبحاث في القضية ذاتها منذ أشهر.

وقرّر قاضي التحقيق الاحتفاظ برجل الأعمال والنائب السابق لمدّة 48 ساعة إلى حين إستكمال الاختبارات والتساخير اللازمة.

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